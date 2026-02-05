El conjunto marplatense recibirá a Rosario Central por la fecha 4 del campeonato, en un partido que genera una gran expectativa en la ciudad.

El encuentro se disputará sin público visitante, pese a las gestiones realizadas para permitir la presencia de hinchas canallas. De todos modos, el marco promete ser especial: además de apoyar al conjunto marplatense, los hinchas tendrán la posibilidad de ver jugar a Ángel Di María, campeón del mundo y una de las máximas figuras del fútbol argentino, lo que le suma un atractivo extra a la jornada.

En ese contexto, el club anunció el inicio de la venta de entradas, que ya se encuentran disponibles en distintos puntos de la ciudad y la zona.

Puntos y horarios de venta

Tienda Tiburón (Olavarría 2967)

• Jueves: de 10 a 20 hs

• Viernes: de 10 a 20 hs

• Sábado: de 10 a 15 hs

Predio Club Aldosivi

• Jueves: de 10 a 18 hs

• Viernes: de 10 a 18 hs

Shell Don Félix (Constitución y la costa)

• Viernes: de 10 a 20 hs

• Sábado: de 10 a 14 hs

YPF Batán (Ruta 88, km 12.5)

• Viernes: de 10 a 20 hs

• Sábado: de 10 a 13 hs

El valor de la entrada general será de $40.000, mientras que los jubilados abonarán $20.000 y los menores tendrán un ingreso de $10.000. En tanto, las plateas tendrán un costo de $50.000.



Los pagos online a través del portal oficial (socios.aldosivi.com) y los pagos presenciales en las oficinas del club deben realizarse con al menos 24 horas de anticipación al partido. El día del encuentro no se cobrarán cuotas sociales.

Aldosivi busca hacerse fuerte en casa y contar con el respaldo de su gente en un cruce que promete emociones y una gran convocatoria en el Minella.

