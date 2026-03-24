A partir de este martes 24 de marzo, el Municipio de Mar del Plata, a través de la Secretaría de Salud, amplía la campaña de vacunación antigripal e incorpora al resto de los grupos de riesgo.

Ads

En esta nueva etapa, podrán vacunarse niños de entre 6 y 24 meses, personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo, puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad), personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo y personal estratégico.

Puede interesarte

La vacunación se lleva a cabo en el Centro de Salud 1. Este martes, debido al feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la atención será de 8 a 13, mientras que en los días siguientes continuará con su horario habitual de lunes a lunes, de 8 a 18, incluidos fines de semana y feriados.

Ads

Desde el Municipio indicaron que, a medida que se reciban nuevas dosis, la campaña se extenderá al resto de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En el caso de las personas con factores de riesgo, podrán presentar como constancia un informe médico, certificado digital o estudio complementario que acredite su condición clínica. Además, no será obligatorio contar con prescripción médica para acceder a la vacuna.

Ads

Por otra parte, continúa la inmunización destinada al personal de salud y a personas mayores de 65 años que aún no hayan recibido su dosis.

La campaña forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, que es gratuito y obligatorio, y tiene como objetivo proteger a la población más vulnerable frente a la gripe y reducir la circulación del virus antes de la llegada del invierno, período en el que aumentan los contagios.