El Torneo Clasificatorio dará el puntapié inicial de la temporada 2026 del rugby local. En ese marco, se confirmó el fixture de la primera parte del año, que tendrá como principal novedad la incorporación de la categoría M-23 dentro de la competencia.

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El certamen contará con seis equipos que representarán a la Unión de Rugby de Mar del Plata en el Torneo Regional Pampeano A y cinco que clasificarán al Torneo Regional Pampeano B. Estas plazas son las mismas que la institución consiguió tras el Torneo Reubicación disputado durante la temporada pasada.

De acuerdo al formato establecido, los cuatro primeros clasificados del Torneo Oficial A obtendrán de manera directa su lugar en el Regional Pampeano A. En tanto, los equipos ubicados en las últimas posiciones deberán disputar un repechaje frente a los dos mejores de la Zona B para definir los últimos dos cupos para esa competencia.

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En ese cruce, el primero y segundo clasificarán al Regional Pampeano A, mientras que el tercero y cuarto accederán al Regional Pampeano B. Por su parte, el tercero, cuarto y quinto de la Zona B se clasificarán directamente al Regional Pampeano B.

En cuanto al formato de definición, los torneos de Primera A y B se resolverán con instancias de semifinales. En cambio, las categorías Intermedia, Pre-Intermedia y la nueva M-23 tendrán una final a partido único entre los dos equipos mejor ubicados en la tabla de posiciones.

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