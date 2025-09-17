En el marco de la Semana de los Primeros Auxilios, Cruz Roja Argentina invitó a todas las personas a ser parte de su colecta anual, que se desarrollará del 13 al 20 de septiembre.

Bajo el lema “Actitud Humanitaria”, esta campaña busca movilizar recursos para seguir brindando ayuda donde más se necesita e invita a todos aquellos que creen en el valor de ayudar a sumarse a la iniciativa solidaria que “salva vidas, acompaña a comunidades y fortalece la resiliencia frente a los desafíos actuales”, según destacan.

En esta línea, el domingo 21 de septiembre se realizarán actividades de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) abiertas a toda la comunidad, que se desarrollarán en conjunto a la Caravana de la Primavera en el complejo Autocamping del Faro.

Los fondos recaudados durante la colecta anual permiten a la organización actuar con rapidez frente a emergencias, brindar asistencia directa a personas afectadas por inundaciones, incendios y otras crisis, y fortalecer el trabajo de sus filiales en todo el país. A su vez, desarrolla actividades vinculadas a la promoción de la salud, acceso al agua, educación y derechos humanos.

Las actividades son llevadas adelante por voluntarios en todo el país gracias al compromiso de las personas que eligen colaborar con Cruz Roja Argentina. Ser parte de la colecta significa ayudar a la filial más cercana, brindándole las herramientas necesarias para acompañar a su comunidad ante cualquier adversidad.

Cada donación contribuye a:

Una rápida respuesta frente a las emergencias : la acción rápida y correcta puede marcar la diferencia en la vida de miles de personas.

: la acción rápida y correcta puede marcar la diferencia en la vida de miles de personas. Capacitaciones de primeros auxilios : comunidades preparadas son más resilientes y capaces de salvar vidas.

: comunidades preparadas son más resilientes y capaces de salvar vidas. Entrega de ayuda humanitaria : insumos y asistencia a personas afectadas por inundaciones, incendios y otras crisis.

: insumos y asistencia a personas afectadas por inundaciones, incendios y otras crisis. Promoción de la salud : iniciativas que mejoran el bienestar y garantizar el acceso a derechos en comunidades en situación de vulnerabilidad.

: iniciativas que mejoran el bienestar y garantizar el acceso a derechos en comunidades en situación de vulnerabilidad. Acompañamiento a personas en contextos de vulnerabilidad: apoyo integral a las personas y familias que atraviesan contextos de fragilidad social.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo ingresando a cruzroja.org.ar/colecta o llamando al 0800-999-2222

“Cada aporte, sin importar el monto, tiene el poder de salvar vidas. Hoy más que nunca, demostremos que la solidaridad se ve, se siente y se multiplica”, remarcaron en un comunicado.