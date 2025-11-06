Comienza la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
Del 6 al 16 de noviembre, la ciudad vivirá una nueva edición del evento cinematográfico más importante de América Latina, que celebra sus 40 años con una programación diversa y la presencia de grandes figuras del cine.
La 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único clase A de Latinoamérica, convertirá durante diez días a la ciudad en capital del cine, con una programación que combina estrenos, clásicos, proyecciones al aire libre y actividades especiales.
Con presencia de invitados internacionales, homenajes a figuras emblemáticas como Marilina Ross y funciones en múltiples salas, el encuentro no solo refuerza el perfil cultural de Mar del Plata, sino que también la posiciona como uno de los principales polos cinematográficos de la región.
La apertura será con la proyección de “El beso de la mujer araña”, del director Bill Condon, quien estará presente junto al protagonista Tonatiuh. Durante el acto inaugural, Marilina Ross recibirá un Astor de Plata a la Trayectoria por su destacada carrera artística.
Las proyecciones se realizarán en el Teatro Auditorium (Sala Astor Piazzolla), el Paseo Aldrey, el Teatro Colón y el Cine Ambassador, además de funciones especiales al aire libre en Villa Victoria con entrada libre y gratuita.
En el Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1851), se realizarán las Noches de Película a las 20 hs.
- Viernes 7: “Mensaje en una botella” – Gabriel Nesci
- Sábado 8: “El novio de mamá” – Nicolás Silbert y Leandro Mark
- Domingo 9: “Belén” – Dolores Fonzi
- Viernes 14: “Mazel Tov” – Adrián Suar
- Domingo 16: “Homo Argentum” – Mariano Cohn y Gastón Duprat
Las entradas pueden adquirirse en miboleteria.com.ar y articket.com.ar, con precios preferenciales para jubilados, estudiantes y residentes.
Toda la programación está disponible en mardelplatafilmfest.com/40/es/programas.
