La campaña de vacunación antigripal comenzará este lunes 9 en la provincia de Buenos Aires, según confirmó el Ministerio de Salud bonaerense, que pondrá a disposición las dosis en los vacunatorios habilitados de los 135 municipios.

La medida se enmarca en la modificación del calendario de vacunación dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación ante la detección de una nueva cepa del virus de influenza A (H3N2) y el inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. Con el objetivo de inmunizar a la población de riesgo antes del pico estacional, el Gobierno nacional adelantó la compra y distribuyó 8.160.000 dosis entre las 24 jurisdicciones del país.

Si bien cada provincia organiza la aplicación, define los espacios y comunica los cronogramas correspondientes, las autoridades sanitarias bonaerenses confirmaron que la vacunación estará disponible desde el lunes en todo el territorio provincial.

En esta primera etapa deben vacunarse personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como diabetes, EPOC o asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal, entre otras patologías crónicas.

Desde el sistema de salud recordaron que la vacunación antigripal reduce complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a la gripe, especialmente en adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores sanitarios.

