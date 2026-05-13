Las jornadas reunirán a cientos de delegados, dirigentes y trabajadores hoteleros y gastronómicos de todo el país en distintos espacios de la ciudad. El congreso se desarrollará en el Hotel UTHGRA Presidente Perón, mientras que el tradicional plenario de secretarios generales tendrá lugar en el Hotel UTHGRA Sasso.

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El encuentro se realiza en un momento clave para la organización sindical, luego de un extenso proceso judicial y electoral que culminó con la reelección de Luis Barrionuevo por un nuevo mandato de cuatro años. La continuidad de la conducción nacional fue ratificada tras la resolución de los conflictos judiciales que habían suspendido de manera cautelar las elecciones internas de 2025.

Desde distintos sectores internos interpretan el plenario y el congreso de Mar del Plata como una señal de unidad y respaldo a la conducción nacional. En ese marco, la seccional local de UTHGRA tendrá un rol central como anfitriona de las actividades.

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Durante las jornadas se conformarán distintas comisiones de trabajo donde se debatirán temas vinculados a la actualidad laboral, la situación del sector hotelero y gastronómico y los desafíos gremiales de cara al futuro. Además, el Congreso General Ordinario tratará la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025.

La llegada de dirigentes de todo el país vuelve a posicionar a Mar del Plata como uno de los principales puntos de encuentro del sindicalismo argentino, en una semana marcada por la actividad política y gremial del sector turístico, hotelero y gastronómico.

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