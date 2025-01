Pasaron más de dos años y medio desde que se conoció el horror en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba. Sin embargo, el tiempo pasó lento para las familias de los cinco bebés que fueron asesinados y que esperaban entre dolor y angustia el inicio del juicio a los 11 imputados en la causa.

Así ocurrirá este lunes con el debate que tiene como principal acusada a Brenda Agüero, la enfermera investigada por haberle suministrado grandes cantidades de potasio a 13 recién nacidos, lo que provocó la muerte de cinco. También se juzgará la responsabilidad de las autoridades del centro de salud y de exfuncionarios vinculados, como el exministro de Salud cordobés, Diego Cardozo.

“Esperamos mucho esto. Tengo una mezcla de sentimientos. La angustia de remover todo, ir todos los días a los Tribunales. Va a ser demasiado pesado, pero es un proceso que tenemos que atravesar”, aseguró Vanesa Cáceres, la mamá de Francisco, primera víctima fatal.

Las expectativas están puestas a que se conozca la verdad de lo que pasó entre marzo y junio de 2022 en esas salas del hospital. Pero las familias saben que serán jornadas extensas y movilizantes. “Tenemos contención psicológica desde el primer momento, pero nadie te prepara para encontrarte de frente con el asesino de tu hijo. Escucharlos, verlos, estar con ellos en la misma sala constantemente. Siempre trato de enfocarme en que me impulsen otros sentimientos que no sean bronca. Todo esto lo hago por mi hijo y no por la descarga, porque es muy tortuoso todo”, resaltó Cáceres.

Ella espera ansiosa escuchar la palabra de los exfuncionarios para poder terminar de armar el rompecabezas de responsabilidades. De todas formas, cree que Agüero, la enfermera que está acusada de haber inoculado a los recién nacidos, no va a reconocer lo que hizo: “Capaz nos sorprenda. No me gustaría escucharla, pero lo voy a tener que hacer, aunque uno no termina entender estas mentes. Nadie entendería por qué lo hizo”.

Yoselín Rojas, mamá de Angeline y última víctima, posteó un contundente mensaje en redes sociales. “Ruego a Dios que este año se pueda hacer justicia y que todos los responsables paguen por el daño que te hicieron a vos y a los demás bebés inocentes que no pudieron defenderse de todos estos monstruos. Danos mucha fortaleza y consuelo a cada familia en estos momentos difíciles que estamos atravesando y que podamos hallar respuestas y justicia, que tanto esperamos”, escribió.

La jornada empezará con la lectura de la acusación y una ronda de presentación de las partes, que durará aproximadamente 15 minutos. Luego, los acusados tendrán el espacio para declarar o abstenerse. Está previsto que Agüero haga uso de este derecho y hable por primera vez.

En principio se creía que el juicio comenzaría en el último trimestre del 2024, pero la fecha se confirmó en noviembre. Al mes siguiente se seleccionó al jurado popular y se anunció el extenso cronograma que se desplegará hasta junio. En esa convocatoria, el tribunal presentó a su vez el croquis de ubicación para las partes y se acordaron reglas de comportamiento para un debate justo.

En enero se llevarán adelante cuatro audiencias semanales en el Tribunal II (lunes, martes, miércoles y jueves) de 9 a 16 y a partir de febrero serán tres por semana (lunes, martes y miércoles) en un horario similar. Además, pese a la presentación de las defensas para evitarlo, los 11 acusados deberán estar presentes en todas las jornadas.

La Cámara Séptima también estableció que el tratamiento sea por caso -definido con el nombre de pila de las víctimas: Francisco, Benjamín, Angeline, Melody e Ibrahim- para poder agrupar las audiencias y facilitar la convocatoria a testigos. Además, se sumará el testimonio de la familia de los ocho bebés sobrevivientes.

