Este martes comienza el juicio por el femicidio de Xoana Escobar, la mujer de 34 años que fue encontrada muerta dentro de un tacho al costado de un arroyo en Merlo, tres días después de haber desaparecido.

Ads

Xoana fue vista por última vez el 12 de noviembre de 2024, cuando salió de su casa en Rafael Castillo para encontrarse con Juárez, que le había prometido dinero para comprarle zapatillas a uno de sus siete hijos. Nunca regresó. Tres días más tarde, su cuerpo fue hallado cerca del arroyo Libertad. La autopsia confirmó que murió por asfixia mecánica.

Puede interesarte

Juárez fue encontrado en un campo, disfrazado de anciano, con un bastón y ropa ancha para evitar ser reconocido. Llegará detenido al debate oral, que tendrá entre cinco y seis audiencias. Según fuentes judiciales, el caso podría resolverse antes por la contundencia de las pruebas en su contra.

Ads

La familia de Xoana exige una condena a prisión perpetua y busca justicia tras un año marcado por el dolor. “Cada semana hay algo nuevo que nos hace recordarla”, dijo su hermana, Patricia Escobar, quien aseguró que el acusado “la alejó de todos durante años” y reveló que intentó contactarse con sus hijos desde la cárcel.

El veredicto está previsto para el 28 de octubre, en una causa que expone otra vez el drama de la violencia de género y el impacto que deja en las familias.

Ads

Fuente: TN