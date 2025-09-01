Este martes 2 de septiembre se inicia en el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín el juicio contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, sus hijos Iván Gabriel y Luca Nahuel Baigorria, y otros 24 acusados por la venta de cocaína adulterada con carfentanilo, que en febrero de 2022 dejó 24 fallecidos en Puerta 8, partido de San Martín.

Si bien la masacre fue atribuida a esa organización narcocriminal, los imputados no serán juzgados por las muertes sino por la comercialización de la droga contaminada y las intoxicaciones, ya que la jueza federal Alicia Vence determinó que no hubo intención homicida.

Villalba, que reconoció haber ordenado desde prisión el retiro de la sustancia adulterada tras conocerse los decesos, será la figura central del debate. Se prevé la declaración de más de 300 testigos, entre ellos familiares de las víctimas y sobrevivientes que lograron ser asistidos a tiempo.

El fiscal Carlos Cearras está a cargo de la acusación, mientras que el tribunal estará integrado por los jueces María Claudia Morgese Martin, Silvina Mayorga y Walter Antonio Venditti.

El caso Puerta 8 conmocionó al país cuando decenas de personas comenzaron a ingresar a hospitales de la zona con cuadros de sobredosis masiva. Las pericias confirmaron que el carfentanilo, un opioide 100 veces más potente que el fentanilo, fue usado como sustancia de corte en la cocaína distribuida en el conurbano bonaerense.

La expectativa del juicio es alta, no solo por el peso de los acusados, sino porque podría aportar claves sobre la ruta del carfentanilo y el alcance del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Noticias Argentinas