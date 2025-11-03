Mar del Plata recibe el Campeonato Latinoamericano de Waveski y Kayaksurf 2025, con la participación de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Chile y la invitación especial de la Selección de Australia, pionera en esta actividad.

Habrá más de 100 atletas compitiendo, con la presencia de 20 marplatenses que buscarán consagrarse en su ciudad. El evento está avalado por la World Waveski Surfing Association y es con entrada libre y gratuita.

En detalle, la ceremonia de inauguración se llevará a cabo el lunes 3 de noviembre a las 17 en Plaza España. Allí se presentarán y desfilarán las delegaciones, habrá presencia de autoridades municipales y directivos de las diferentes asociaciones internacionales. Además hará su presentación la Guardia Nacional del Mar, la banda folklórica Andariegos de Nuestra Tierra y la Banda de Música del Área Naval Atlántica.

En esa línea, del martes al viernes se desarrollará la competencia en Puerto Cardiel a partir de las 8.30 con extensión hasta las 16.30. En caso de posponerse alguna de las jornadas por mal clima o falta de olas, el sábado 8 de noviembre de 9 a 12 será el último día de competencias. El sábado 8 a las 17 será la entrega de premios en Ogham de Puerto Cardiel.

Entre las presencias destacadas se encuentra: el último campeón sudamericano, Lucas De Muria (kayaksurf) y la última bicampeona sudamericana Adriana González (en ambas disciplinas). Además, compite el tricampeón mundial de Kayaksurf, Adrián Oliveras, quien representa a Pinamar en la categoría Leyendas y será el abanderado de la delegación nacional.

