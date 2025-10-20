Comesaña y Darderi jugarán un partido de exhibición en el Náutico
Será el sábado 29 de noviembre en la cancha 1 y habrá una tribuna exclusiva para socios sin cargo y otra para no socios a un precio accesible, de acuerdo al anuncio de Hernán Febbro y Daniel Larreina.
Se llevará adelante el sábado 29 de noviembre un partido de exhibición entre dos grandes figuras del tenis local y regional en la cancha 1 del Club Náutico Mar del Plata (CNMP): se enfrentarán Francisco Comesaña (64) y Luciano Darderi (26), en el marco del Partido del Centenario.
“Hace dos meses estoy con esto y no lo podía decir”, confesó entre risas el presidente de la Subcomisión de Tenis y de la Escuela de Tenis, Hernán Febbro, al tiempo que añadió: "Prometí que había algo importante y que lo íbamos a anunciar en TEN, así que lo prometido es deuda".
Por su parte, el presidente de la Federación Atlántica de Tenis (FAT) y director de la Escuela de Tenis del CNMP, Daniel Larreina, expresó: "El evento es muy importante, los intérpretes lo son, y hasta no tener asegurados muchos detalles preferíamos no confirmarlo. Ahora estamos cerca de la fecha y podemos anunciar que el 29 de noviembre vamos a realizar una exhibición entre dos jugadores muy queridos para nosotros, como son Fran Comesaña y Luli Darderi".
En tal sentido, Larreina destacó que la organización del evento llevó varias semanas de trabajo y coordinación. "El flyer fue una de las cosas que más tiempo llevó. Los jugadores mandaron las fotos y acordamos el diseño. Concretar esto es algo muy lindo para mí. Conozco a los dos jugadores desde muy chicos. La relación con ellos es muy cercana, se llevan muy bien, son amigos, han jugado dobles juntos y los dos estuvieron muy dispuestos y contentos de jugar en la cancha 1 del Club Náutico", relató.
Por su parte, Febbro adelantó detalles sobre el acceso al evento: "Tendremos una tribuna exclusiva para socios sin cargo, que será la tribuna de cemento, porque corresponde y porque ni los chicos nos dejarían cobrar. Quieren jugar en su club, para sus socios y amigos, porque los van a venir a ver ex compañeros, cercanos, y obviamente no se les va a cobrar a los socios. Del otro lado habrá una tribuna para no socios, y esos sí van a pagar una entrada accesible, porque queremos que el marplatense pueda venir a disfrutarlo".
Por último, el titular de la Subcomisión de Tenis agradeció a Juan Agra, presidente de la institución, por el apoyo y las gestiones que permitieron concretar la iniciativa. "No es sencillo organizarlo, ni gestionarlo ni aprobarlo, porque es un evento muy grande que va a convocar a mucha gente. El agradecimiento es enorme”, expresó.
Con esta exhibición, el Náutico se prepara para vivir una jornada histórica que reunirá a dos tenistas que hoy brillan en el circuito internacional, quienes no quisieron perderse una de las últimas actividades del año del centenario de la institución.
