Comesaña se mete en el cuadro principal de Roma con autoridad y carácter
Francisco Comesaña afrontaba el último escalón de la clasificación en el Foro Itálico con una misión clara: recuperar confianza y sumar puntos clave para volver a meterse en la conversación grande del circuito, fuera del Top 100 y con altibajos en lo que va de la temporada.
Enfrente aparecía el suizo Leandro Riedi, de 24 años, en pleno crecimiento y con buenos resultados recientes en el circuito Challenger, lo que le había permitido escalar posiciones en el ranking. Sin cruces previos entre ambos, el partido prometía ser disputado, especialmente sobre polvo de ladrillo.
El arranque mostró a dos jugadores firmes desde el fondo, sin conceder demasiado y con intercambios largos. La paridad se mantuvo durante gran parte del set, con ambos sosteniendo sus turnos de saque. Sin embargo, en el momento justo, Comesaña dio el golpe: presionó desde la devolución y consiguió el quiebre en el décimo game para cerrar el parcial 6-4, sin darle margen de reacción a su rival.
Cuando el partido exigía respuestas, Comesaña mostró personalidad. Volvió a su esencia: solidez, paciencia y construcción de puntos desde el fondo. El set decisivo fue parejo, con oportunidades para ambos, pero recién en el octavo game el argentino logró quebrar el saque rival en un momento clave.
Aunque Riedi reaccionó rápidamente e igualó el marcador, el marplatense no se desmoronó. Volvió a presionar en la devolución y consiguió un nuevo quiebre para cerrar el set 6-4 y sellar su clasificación al cuadro principal del Masters 1000 de Roma.
Una victoria que vale más que un resultado: es un impulso anímico y una señal de recuperación en una temporada que busca enderezar rumbo en la antesala de Roland Garros.
DESPUÉS DE 17 AÑOS, HABRÁ DIEZ ARGENTINOS EN EL MAIN DRAW DE UN MASTERS 1000.
MASTERS 1000 DE ROMA:
Francisco Comesaña
Francisco Cerúndolo
Tomás Etcheverry
Mariano Navone
Román Burruchaga
Camilo Ugo Carabelli
Sebastián Báez
Juan Manuel Cerúndolo
Thiago Tirante
Marco Trungelliti
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