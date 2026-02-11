Carabelli avanza y ratifica su gran presente

Francisco Comesaña tuvo una rápida eliminación en el Argentina Open. El tenista marplatense perdió frente a Camilo Ugo Carabelli por 6-4 y 7-6 (3) en el duelo de argentinos que cerró la jornada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Ads

Comesaña, que venía de una salida temprana en el Challenger de Rosario, comenzó el partido con altibajos. Cedió su saque en el tercer game, logró recuperarlo de inmediato y llegó a ponerse 4-3 arriba en el primer set. Sin embargo, desde ese momento Ugo Carabelli (reciente campeón en Rosario) elevó su nivel, encadenó una serie de juegos consecutivos y se quedó con la primera manga por 6-4.

En el segundo parcial, el marplatense mostró su mejor versión y tuvo su gran oportunidad cuando se puso 6-5 arriba y dispuso de tres set points con el saque de su rival. Pero Carabelli sostuvo la presión, forzó el tiebreak y allí fue más contundente para imponerse 7-3 y cerrar el encuentro en sets corridos.

Ads

Con este triunfo, Ugo Carabelli avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador del cruce entre Emilio Nava y Mariano Navone, ratificando su gran presente. Por su parte, Comesaña se despidió temprano del certamen porteño y sufrirá un descenso estimado de 14 posiciones en el ranking ATP.



Ads