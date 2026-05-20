El tenista marplatense Francisco Comesaña quedó eliminado este miércoles del ATP 250 de Ginebra tras perder frente al español Jaume Munar por 6-4 y 6-4, en un partido correspondiente a los octavos de final del certamen suizo.

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El encuentro se disputó durante 1 hora y 34 minutos y tuvo como dominador al europeo, actual número 39 del ranking mundial y octavo preclasificado del torneo, que mostró mayor solidez en los momentos decisivos para cerrar el duelo en sets corridos.

Comesaña llegaba entonado luego de haber cortado una racha de ocho derrotas consecutivas en primeras rondas de cuadros principales. En su debut había vencido al francés Valentin Royer por 2-6, 6-3 y 6-4, un triunfo que le permitió recuperar confianza en plena gira sobre polvo de ladrillo.

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Más allá de la derrota, el balance de la semana fue positivo para el marplatense, que continúa sumando experiencia en el circuito ATP y ya enfoca su preparación en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

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