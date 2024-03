Comercios locales y nacionales deberán adaptar una nueva modalidad de pago para evitar fraudes. Se trata de una normativa que se oficializó este martes y comprende a los posnet.

Con la implementación de esta normativa dictada por la Secretaría de Comercio, se realizarán dos cambios fundamentales en los pagos con tarjetas de crédito y débito: en primer lugar, ya no sería necesario presentar el DNI u otro documento para acreditar identidad; en segundo lugar, los plásticos solo podrán ser manipulados por el cliente y no por los comerciantes.

Sobre esto, Eduardo Carnicero, delegado en Mar del Plata de la Defensoría del Pueblo PBA dialogó con El Marplatense y dijo: "Lo que salió publicado en el Boletín Oficial fue la resolución 87 del 2024 de la Secretaría de Comercio, que establece un cambio en pos de proteger de los fraudes a los usuarios de compras, lo cual es constante por la captación de datos, el robo de información de las tarjetas. Creemos que es buena la prevención, en defensa de los intereses de los usuarios pero así mismo va a ser complicado en la práctica de adaptación".

Y adhirió que "los posnet que están hoy vigentes, imposibilitan de forma inmediata su aplicación. Por eso, con buen criterio, la norma establece un periodo de adaptación de 180 días".

"Lo de que no se pediría el DNI fue un rumor porque hasta tanto la norma no fuese publicada, no era algo oficial. Entendemos que no pedirlo, expone más el riesgo al fraude y a la vulnerabilidad. Esta Ley, la 25065 está vigente pese a que el DNU tuvo una reforma pero no en esto. El proveedor está obligado a pedir el documento al cliente, precisamente para evitar estafas", continuó.

"También, lo que busca esta norma es que uno vaya a un lugar, abone pero nunca se desapodere de la tarjeta. Tienen que acercar el posnet para que el usuario no pierda de vista su medio de pago. El consumidor no puede quedar, en ningún momento, desapoderado de ella. Esto es difícil porque no todos los comercios cuentan con este tipo de tecnología y los existentes de aproximación también ofrecen dificultades de aproximación", expresó el delegado de la Defensoría del Pueblo.

"Esto va a ser algo que a partir de hoy y de acá a 180 días, los comercios deben cumplir, con lo cual entendemos que tienen que ayornar sus dispositivos. Mientras eso sucede, los posnet deben acercarse a las mesas o las personas a los dispositivos para no perder de vista la tarjeta", finalizó.