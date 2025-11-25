La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) presentó este lunes su balance sobre el impacto económico del fin de semana XXL, y los resultados fueron alentadores: según el informe elaborado por su Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), las ventas crecieron 7,1% en comparación con un fin de semana habitual.

Ads

El estudio se basó en respuestas de comerciantes de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, sectores que registran variaciones directas cuando aumenta la llegada de turistas. Para la UCIP, el movimiento evidenció nuevamente la relevancia de los fines de semana largos para las ciudades con fuerte actividad turística como Mar del Plata.

“Este fin de semana demostró la importancia de los feriados largos para dinamizar la economía local. Por eso es fundamental que el calendario 2026 contemple fines de semana XXL todos los meses”, expresó el presidente de la entidad, Blas Taladrid.

Ads

Puede interesarte

El dirigente recordó además que la próxima apuesta del comercio local será el Black Friday marplatense, organizado por la UCIP para los días 27, 28 y 29 de noviembre, con descuentos del 20% al 50% en numerosos rubros. “Será una oportunidad para anticipar compras navideñas y continuar movilizando el consumo”, sostuvo.

El relevamiento también indagó en la percepción de los comerciantes sobre la actividad del fin de semana largo. El 34,7% afirmó que sus expectativas se cumplieron, mientras que el 44,9% dijo que se cumplieron parcialmente y el 20,4% que no se lograron.

Ads

Respecto al movimiento turístico, el 49% indicó que vio “más gente y más ventas”, el 44,9% registró más circulación pero ventas similares, el 4,1% dijo haber tenido más gente pero menos ventas y solo el 2% señaló que no notó cambios.

Puede interesarte

La afluencia de visitantes también fue evaluada positivamente: el 20,4% de los consultados la calificó como “muy buena”, el 73,5% como “buena” y solo el 6,1% como “regular”.

El informe incluyó una amplia variedad de rubros dentro de los Centros Comerciales a Cielo Abierto: accesorios, bijouterie, óptica, calzado, indumentaria femenina y masculina, librería, talabartería, productos regionales, chocolatería, mochilas, valijas, entre otros.

Ads

Desde la UCIP aseguraron que el balance deja buenas proyecciones para las próximas semanas y esperan que la combinación de turismo, feriados largos y promociones comerciales continúe impulsando la actividad en la ciudad.