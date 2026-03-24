Un relevamiento del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la UCIP indicó que durante el último fin de semana extra largo las ventas en los principales centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata cayeron 1,6% en comparación con el mismo feriado del año pasado, aunque crecieron 3,8% respecto de un fin de semana habitual.

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El informe, basado en unidades físicas vendidas, refleja un desempeño dispar entre los comerciantes. El 34,7% señaló que las ventas cumplieron sus expectativas, el 38,8% se manifestó parcialmente satisfecho y el 26,5% indicó no haber alcanzado sus objetivos.

En cuanto a la percepción del movimiento turístico, el 51% lo calificó como regular, el 46,9% como bueno y el 2,1% como malo, evidenciando una evaluación mayormente positiva, aunque moderada.

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Respecto al comportamiento en las calles, el 34% de los comerciantes afirmó haber observado más gente y mayores ventas, otro 34% registró mayor afluencia sin impacto en las ventas, el 10% indicó más público pero con menor consumo, y el 22% restante no percibió cambios.

Eduardo Mayer, tesorero de UCIP, destacó que “los fines de semanas largos y/o con feriados puente, siempre incrementan la cantidad de visitantes a la ciudad y a todos los destinos turísticos de nuestro país. De esta manera se generan mayores consumos en las actividades turísticas, importes que derraman en la comunidad. Este fin de semana no nos ayudó el clima, pero igualmente se notó un mayor movimiento de público en los distintos centros comerciales y actividades turísticas de la ciudad”.

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El sondeo se realizó en los principales centros comerciales con mayor impacto turístico, relevando rubros como joyería, accesorios para celulares, peluches, calzado, óptica, indumentaria deportiva masculina y femenina, librería, talabartería, artesanías, chocolatería e indumentaria infantil, entre otros.