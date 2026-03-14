El comercio minorista de Mar del Plata cerró la temporada de verano con números en baja. Según un informe del Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la UCIP, las ventas registraron en febrero una caída interanual del 4% en unidades físicas y un descenso del 6,1% respecto de enero, lo que confirma que la temporada fue “peor que la anterior” para el sector.

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En ese contexto, la situación también se refleja en los locales de la peatonal. Jimena, encargada de un comercio de indumentaria, señaló que el movimiento durante el verano fue sensiblemente menor al de años previos. Según describió, “comparado con años anteriores, el movimiento en cuanto a ventas fue mucho menor” y aseguró que “realmente estuvo muy baja la compra”, por lo que la temporada resultó “difícil”.

La trabajadora, que está próxima a cumplir cinco años en la empresa, explicó que el cambio en el nivel de consumo se percibe claramente en la comparación con sus primeras temporadas. Recordó que en aquel momento “había ventas, había gente comprando”, mientras que desde hace al menos dos veranos la actividad se fue desacelerando y “está cada vez más quieto todo”. En ese sentido, resumió el comportamiento actual de los clientes con una imagen frecuente en el local: “Mucha gente paseando, mirando”.

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Ante ese escenario, las promociones bancarias y los días de descuentos se volvieron una herramienta clave para sostener las ventas. Jimena indicó que muchos clientes se acercan durante la semana para reservar productos y volver cuando rigen las promociones. “Quieren dejar productos reservados para poder acercarse el día de la promoción y aprovechar las cuotas o los descuentos”, explicó, y agregó que “aunque sea mínimo el descuento, al bolsillo de las personas les sirve un montón”.

Respecto a los productos con mayor movimiento, la encargada aclaró que en ese local es más difícil identificar un artículo dominante porque se trata de un comercio orientado a la moda. “Siempre se vende lo que está en el último grito”, comentó. No obstante, reconoció que entre febrero y marzo hubo algo de movimiento vinculado al inicio del ciclo lectivo, especialmente con mochilas y calzado escolar para niños, aunque aclaró que “para nosotros no es lo principal”.

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