El Municipio informó que, durante 2025, la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, a través de la Dirección de Comercio e Industria, desarrolló en Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres una agenda de trabajo orientada a fortalecer el comercio, la producción local y el acompañamiento a nuevos emprendimientos mediante programas de asesoramiento, promoción y capacitación.

Ads

En este marco, el programa Producto Local incorporó 45 nuevas empresas y superó las 300 firmas participantes, con un total de 13.307 productos que destacan su origen y contribuyen a mejorar la visibilidad y el posicionamiento de la producción local.

A través del programa Asesoramiento a Industrias se concretaron más de 700 orientaciones vinculadas a radicación industrial, acceso a líneas de financiamiento y regímenes promocionales, acompañando el crecimiento del entramado productivo.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, avanzaron las obras de ampliación del Parque Industrial, con la finalización de la infraestructura hidráulica, cloacal y de agua troncales, además de la construcción de 8270 metros cuadrados de calles con cordón cuneta. Estas intervenciones completaron el acceso al Camino San Francisco, mejoraron la conexión con la Ruta 88 y permitieron desarrollar nuevas calles internas.

El programa Mi Primer Comercio mantuvo su asistencia profesional personalizada para quienes buscan iniciar un negocio o industria. Desde enero se iniciaron 389 trámites de habilitación comercial, de los cuales el 64% alcanzó la instancia de habilitación provisoria mediante código QR, lo que permitió el inicio de la actividad.

Ads

En el sector gastronómico móvil, se incorporaron 35 nuevos módulos al Registro Único de Foodtrucks, alcanzando un total de 108 habilitados. También se promovió su participación en eventos como Sabores Sobre Ruedas, Enduro del Invierno y el Festival de Cine, integrándolos de manera sostenida a la agenda local.

Puede interesarte

De forma complementaria, se desarrollaron capacitaciones destinadas al fortalecimiento del sector productivo y comercial, con más de 3000 participantes. Se destacaron las formaciones en venta online y marketing digital, con la participación de Tienda Nube y la agencia Vamos Bien.

Asimismo, más de 2000 personas asistieron a la décima edición de MDP Emprende, que reunió a 42 empresas y 52 instituciones, consolidándose como un espacio de referencia para el encuentro, la formación y la promoción del ecosistema emprendedor local y regional.