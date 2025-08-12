Piden más seguridad a Kicillof: “Es cada vez más preocupante”
Desde la UCIP advierten que la inseguridad en el sector comercial “se está naturalizando” y reclaman cambios en la forma de medir el delito.
La seguridad en Mar del Plata volvió a estar en el centro de la agenda empresarial. El presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), Blas Taladrid, aseguró que la situación en el sector comercial “es cada vez más preocupante” y que se ha instalado una “naturalización” de los hechos delictivos que afecta tanto a comerciantes como a consumidores.
“Vemos cómo año tras año se viene naturalizando la inseguridad en la ciudad, y esto no se puede permitir”, señaló Taladrid en diálogo con El Marplatense, quien explicó que desde hace años la entidad mantiene reuniones con comerciantes para relevar delitos, identificar tipologías y trasladar la información a las autoridades.
“Nos encontramos con un mayor crecimiento del delito y una excusa permanente sobre las jurisdicciones o quién es responsable de qué. La situación viene empeorando”, advirtió.
Blas se expresó sobre la realidad de muchos comerciantes: "hoy el comerciante ya no quiere denunciar. Siente que la denuncia, salvo por cuestiones del seguro, es inútil y que se pierde tiempo. Esto lleva a que la bronca se exprese en redes sociales, lo que indirectamente perjudica al comercio porque el consumidor compra con más cautela”.
Taladrid confirmó que, tras reunirse con autoridades policiales, judiciales y municipales, el último viernes mantuvieron un encuentro con Kicillof. “Le planteamos reforzar la seguridad en el Partido de General Pueyrredón y se comprometió a que en los próximos días vamos a tener la visita de autoridades para abordar el tema. Puso gente a trabajar y esperamos poder trasladar las necesidades y visiones de cada centro comercial y cada tipología de delito”, afirmó.
Finalmente, el titular de la UCIP remarcó que el pedido no tiene bandería política: “No hablamos de partidos ni de entes. Necesitamos que toda la clase política en conjunto brinde las soluciones que los comerciantes de Mar del Plata necesitamos”.
