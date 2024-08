A pocos días de conmemorarse el Día del Niño, que se celebra cada tercer domingo de agosto, comerciantes locales esperan con ansias el incremento de ventas para paliar un contexto de crisis que conlleva contantes aumentos acompañados.

De esta manera, este medio dialogó con marplatenses que trabajan en el área de la venta de juguetes, quienes afirmaron que si bien las ventas todavía no comenzaron, mantienen expectativas "moderadas".

En ese sentido, Melanie, dueña de una juguetería, le dijo a El Marplatense: "Todavía el ambiente no comenzó con las ventas para esa fecha. Lo que pasa es que las personas recién están cobrando así que tenemos que esperar un poco ese movimiento. Tenemos expectativas moderadas dentro del contexto que tenemos".

"La realidad es que no aumentamos para ver si podemos vender un poco más con esta fecha. Si tendríamos que haberlos tocado porque nosotros tuvimos mayores costos pero decidimos no tocarlos. Hay muchos juguetes que son importados pero vendemos mucho los que son nacionales que por suerte no están atados al precio del dólar", indicó.

Por su parte, Sheila -también dedicada al mismo sector- explicó que "muy de a poco comienza a haber movimiento. La gente pregunta mucho por los precios, los medios de pago y las ofertas, todo buscando el mejor valor", a lo que agregó: "Tenemos buenas expectativas. Siempre esperamos a la última semana del mes o hasta tres días antes que es cuando se vende mucho".

"Es fundamental tener varios medios de pago o promociones para que le sea más fácil al cliente poder adquirir. Intentamos dialogar entre jefes y empleados el tema de los precios y tratamos de no tocarlos. Resulta imposible mantenerlos porque todo subió muchísimo", concluyó.