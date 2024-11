La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) presentó un nuevo relevamiento sobre la situación de los comerciantes de la ciudad respecto a las ventas.

En este sentido, señalaron que en octubre “tuvieron una disminución promedio del 12,8% en unidades físicas comparado al mismo mes del año pasado. En relación con las ventas del mes anterior el resultado de la medición mostró un alza del 7,5%”.

Al respecto, Blas Taladrid, presidente de UCIP, declaró en diálogo con El Marplatense que “se mantiene la tendencia de caída de ventas, al menos en Mar del Plata, a nivel nacional hubo un repunte en la actividad o por lo menos una cifra positiva interanualmente, la primera en 21 meses”.

Para este relevamiento, “analizamos dos cuestiones, una constitutiva que es esta caída interanual del 12,8% y una positiva del 7,5% con respecto al mes anterior. Esto fue predecible porque septiembre es uno de los peores meses en Mar del Plata, junto con mayo”, explicó.

Por lo que “nos encontramos con esta cifra negativa que sigue siendo un número importante con respecto al año pasado en octubre. Cuando preguntamos cómo estaban los comercios con respecto al año anterior, nos decían que sentían que estaban peor”.

No obstante, “está esa sensación o ilusión de que la situación va a mejorar. No se sabe cuándo, lo cual hace que el comerciante todavía sea muy prudente, que no realice inversiones ni reinvierta en capital de trabajo, esperando a ver cuál va a ser la demanda que va a tener”.

Asimismo, resaltó que “el 7,5% intermensual es típico de esta época, se debe estar pensando que ya llegamos a un valle y que en algún momento va a repuntar. No se sabe cuándo, pero va a estar mejor”.

Por otro lado, argumentó que “Argentina es cíclica, cada 10 años tenemos una crisis y de alguna manera siempre que llovió, paró. Cuando la actividad económica cae tres puntos en el mundo, lo vimos en la pandemia, acá remontamos 10. Es más acrecentada en lo que es la media internacional”.

“Hoy lo que tiene que mirar cualquier inversor es la expectativa y el plan de negocios futuro como pasa en cualquier momento, no solamente en este contexto”, concluyó.