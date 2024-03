El fin de semana extra largo genera altas expectativas en los comerciantes que esperan tener un repunte en las ventas tras el fuerte descenso por el fin de la temporada de verano.

Al respecto, en diálogo con El Marplatense, una comerciante del rubro de carteras contó que “la venta ha caído bastante. Antes se podía especular un poco, pero ahora hay muchas subas y bajas en el mismo. El fin de mes existe, pero a la vez no se siente por la variabilidad de la economía”.

Por lo que durante este feriado, “los comerciantes esperamos vender mucho y que aumente el círculo de gente porque últimamente ha sido muy poco”, declaró.

En cuanto a la actitud de la gente, contó que “es mucho paso, miro, consulto el precio y después vuelvo para ver si me conviene realmente, porque hoy en día gastarte 50 lucas en una cartera no es negociable con otro tipo de cosas”.

Para poder atraer al público, “nosotros trabajamos con el 15% menos en efectivo que no todos los locales tienen y también llama la atención de la gente que lo prefiere antes que un billetera virtual”.

Sobre los valores de los productos en el rubro, dijo que “hasta ahora no hemos tenido ningún ajuste en los precios, también preferimos no hacerlo tanto porque si no hay alguien que te compra, es lo mismo”.

La situación se repite en una heladería conocida de la ciudad ubicada en calle Alberti: “Estamos esperando que venga bastante gente, ayer hubo un poco más de movimiento, se está empezando a notar más que nada a la noche. Veremos que sucede en esta Semana Santa”, el heladero en diálogo con El Marplatense.

Acerca de las ventas, expresó que “desde febrero está tranquilo, el turismo bajó bastante, enero fue muy fuerte, así que esperamos una semana como el primer mes del año, para estar mejor”.

Uno de las factores que influyeron en esta variabilidad ventas es que “lamentablemente hace un par de semanas aumentó el precio. Con esto de que se incrementan los valores se pone complicado para todos”.

Entonces, “por el momento manejamos una sola promoción que es en efectivo que es el kilo y medio, dentro de todo la gente viene y lleva la promoción, pero busca con Cuenta DNI y no trabajamos eso”, concluyó.