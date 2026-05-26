Comerciantes advirtieron que el turismo no logró impulsar el consumo
Desde la UCIP señalaron que hubo mayor movimiento durante el fin de semana largo, aunque el impacto en las ventas fue limitado en distintos sectores comerciales.
La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) difundió un informe sobre el comportamiento comercial durante el fin de semana largo por el aniversario de la Revolución de Mayo y advirtió que, pese a la llegada de turistas, el consumo no mostró una recuperación significativa.
Según el relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), las ventas en los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto con mayor presencia turística crecieron un 2,1% en comparación con un fin de semana habitual, medido en unidades físicas.
En relación a la percepción del movimiento turístico, el 42,9% de los comerciantes consideró que la afluencia fue buena, mientras que el 44,9% la calificó como regular y el 12,2% restante la definió como mala.
Al analizar el impacto concreto sobre las ventas, el 30,6% aseguró haber registrado más gente y más ventas. Otro 28,6% señaló que hubo más circulación de personas, pero sin mejoras en el nivel de consumo. En tanto, el 30,6% afirmó que no percibió aumentos ni en la afluencia ni en las ventas.
Además, un 2% indicó que hubo más visitantes, aunque con menor nivel de ventas, mientras que el 8,2% sostuvo que se registró menos movimiento y menos consumo en la ciudad.
“No alcanza con que la gente venga: necesitamos que consuma. Es momento de redoblar la promoción de ciudad y trabajar para que cada visitante tenga más incentivos para consumir en Mar del Plata”, afirmó el presidente de UCIP, Blas Taladrid.
En cuanto a las expectativas comerciales para el fin de semana largo, el 28,6% de los encuestados sostuvo que se cumplieron, el 32,7% aseguró que no alcanzó las previsiones y el 38,7% consideró que solo se concretaron parcialmente.
El informe incluyó relevamientos en rubros como indumentaria, calzado, tecnología, óptica, juguetería, accesorios para celulares, talabartería, librería y artículos regionales, entre otros.
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