La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) difundió un informe sobre el comportamiento comercial durante el fin de semana largo por el aniversario de la Revolución de Mayo y advirtió que, pese a la llegada de turistas, el consumo no mostró una recuperación significativa.

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Según el relevamiento realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), las ventas en los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto con mayor presencia turística crecieron un 2,1% en comparación con un fin de semana habitual, medido en unidades físicas.

En relación a la percepción del movimiento turístico, el 42,9% de los comerciantes consideró que la afluencia fue buena, mientras que el 44,9% la calificó como regular y el 12,2% restante la definió como mala.

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Al analizar el impacto concreto sobre las ventas, el 30,6% aseguró haber registrado más gente y más ventas. Otro 28,6% señaló que hubo más circulación de personas, pero sin mejoras en el nivel de consumo. En tanto, el 30,6% afirmó que no percibió aumentos ni en la afluencia ni en las ventas.

Además, un 2% indicó que hubo más visitantes, aunque con menor nivel de ventas, mientras que el 8,2% sostuvo que se registró menos movimiento y menos consumo en la ciudad.

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“No alcanza con que la gente venga: necesitamos que consuma. Es momento de redoblar la promoción de ciudad y trabajar para que cada visitante tenga más incentivos para consumir en Mar del Plata”, afirmó el presidente de UCIP, Blas Taladrid.

En cuanto a las expectativas comerciales para el fin de semana largo, el 28,6% de los encuestados sostuvo que se cumplieron, el 32,7% aseguró que no alcanzó las previsiones y el 38,7% consideró que solo se concretaron parcialmente.

El informe incluyó relevamientos en rubros como indumentaria, calzado, tecnología, óptica, juguetería, accesorios para celulares, talabartería, librería y artículos regionales, entre otros.