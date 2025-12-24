Las pericias balísticas sobre armas y cartuchos utilizados anoche durante un asalto en un comercio del barrio San José, donde el propietario mató a los dos delincuentes que intentaron robarle, fueron programadas para el 8 de enero próximo, según informaron fuentes judiciales.

Ads

Además, según se pudo saber, los dos asaltantes fueron identificados y se constató que tenían antecedentes, con diferentes niveles de reincidencia.

El intento de robo ocurrió en “El Mercadito”, comercio ubicado en 20 de Septiembre y Quintana, donde el propietario se defendió a los tiros tras ser golpeado en la cabeza con culatazos. El hecho se registró cerca de las 22:45, cuando dos sospechosos ingresaron armados al local y amenazaron al comerciante, un hombre de 48 años.

Ads

Puede interesarte

Según fuentes consultadas, uno de los asaltantes lo golpeó con un arma de fuego e intentó reducirlo, mientras su cómplice buscaba objetos de valor dentro del almacén. El dueño del comercio, que contaba con una pistola Bersa calibre .380 plus con la tenencia vencida, logró tomar el arma y efectuó al menos cuatro disparos contra los agresores.

Uno de los ladrones escapó herido y cayó sin vida a pocos metros del local, sobre la calle Quintana, entre 20 de Septiembre y España. Junto a su cuerpo, personal de la Comisaría 2ª halló una pistola Bersa TPR 9mm con cargador y una vaina trabada, la cual tenía pedido por robo. El segundo asaltante quedó tendido dentro del comercio y, pese a la asistencia del SAME provincia, falleció por heridas de bala en el pecho. Todo el episodio quedó registrado en cámaras de seguridad, cuyo material ya fue puesto a disposición judicial.

Ads

La investigación quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, titular de la UFI N°6, quien ordenó el análisis de registros fílmicos, el relevamiento de cámaras de la zona y la toma de testimonios.

Puede interesarte

El almacenero fue notificado de la apertura de una causa por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, aunque no se dispusieron medidas restrictivas de su libertad. Permanece bajo custodia policial en su domicilio por prevención ante posibles represalias. A raíz de los golpes recibidos, sufrió un corte en el cuero cabelludo.

Los asaltantes habían llegado en una motocicleta Olmo 110 cc3 roja, patente 359GTR, que fue secuestrada para peritajes. El vehículo no presentaba impedimentos legales para circular, según el reporte oficial.

Ads

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, del Grupo Técnico Operativo (GTO) y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), quienes realizaron levantamiento de huellas, análisis de imágenes y recolección de pruebas.

Fuente: con información de Infobae