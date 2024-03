Se acerca el encuentro tan esperado del fútbol marplatense, el clásico entre Aldosivi y Alvarado, tras 27 años sin enfrentarse. Será este sábado desde las 15:35 en el Estadio “José María Minella” por la Fecha 8 de la Primera Nacional.

En ese sentido, este martes se habilitó la venta de entradas para el público del "Tiburón" que será local y El Marplatense recorrió las filas para saber cómo lo vive la gente.

Como siempre, los socios que tengan la cuota al día podrán retirar su entrada y también habrá entradas para el público en general que se venderán a un precio de 8.000 pesos la Popular General, 4.000 pesos para damas y Jubilados; mientras que la platea descubierta tendrá un costo de 12.000 pesos.

"Estoy muy emocionado, este partido me genera muchos nervios porque no se juega hace mucho tiempo pero vamos a ver qué pasa. No se cómo puede llegar a salir el encuentro pero yo creo que vamos a tener una diferencia de uno o dos goles. Es mi primer clásico y me da mucha ansiedad poder verlo", indicó Gonzalo, hincha de Aldosivi.

Por su parte, Damián, también simpatizante del equipo del Puerto marplatense, mencionó: "Vine con mi grupo de amigos a comprar las entradas. Tenemos las mejores expectativas para este partido. Yo nunca lo vi y me provoca mucha felicidad . Somos un grupo de seis, vamos con la familia también. Obvio que queremos que gane el Tiburón pero más deseamos que sea un espectáculo para todos"