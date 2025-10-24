Desde este viernes a las 8 rige en la Argentina la veda electoral que marca el cierre de la campaña y establece una serie de restricciones para candidatos y ciudadanos hasta el final de los comicios del próximo domingo, cuando se renovarán bancas en el Congreso.

A nivel nacional se elegirán 127 diputados y 24 senadores que asumirán en diciembre. En la provincia de Buenos Aires, en particular, se pondrán en juego 35 bancas de Diputados, las mismas que se habían definido en 2021, cuando el reparto se distribuyó entre Fuerza Patria (ex Frente de Todos) con 15 escaños, Juntos por el Cambio también con 15, La Libertad Avanza con 2 y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) con 3.

Qué está prohibido durante la veda electoral

La legislación establece una serie de restricciones que rigen tanto para candidatos como para la ciudadanía:

No se pueden realizar actos públicos de campaña ni actividades de proselitismo, ya sea con reparto de boletas, apertura de locales partidarios o publicaciones en redes sociales.

ni actividades de proselitismo, ya sea con reparto de boletas, apertura de locales partidarios o publicaciones en redes sociales. Está prohibida la difusión de encuestas o sondeos hasta las 22 del domingo.

Desde las 20 del sábado queda restringida la venta de bebidas alcohólicas.

. No se puede portar armas ni realizar espectáculos masivos, eventos deportivos o reuniones públicas ajenas al acto electoral.

Quienes intenten inducir el voto o fomentar el ausentismo pueden enfrentar penas de dos meses a dos años de prisión.

pueden enfrentar penas de dos meses a dos años de prisión. La violación del secreto del voto prevé sanciones de hasta tres años de cárcel.

De esta manera, la veda marca el cierre oficial de la campaña y abre paso a la expectativa por una elección clave que definirá la nueva conformación del Congreso.

