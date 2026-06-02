La Municipalidad puso en marcha las obras de repavimentación de hormigón en la intersección de avenida Tejedor y Estrada, trabajos que obligaron a implementar importantes modificaciones en la circulación vehicular y que se extenderán durante los próximos diez días.

Ads

Como parte del operativo dispuesto para permitir el avance de las tareas, permanece totalmente interrumpido el tránsito en la mano de avenida Tejedor con sentido hacia el barrio Camet. Además, se redujeron carriles en ambos sentidos de circulación, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar las precauciones al transitar por la zona.

Según informaron desde el Municipio, las restricciones estarán vigentes hasta el 12 de junio, siempre que las condiciones climáticas permitan cumplir con el cronograma previsto para la obra.

Ads

Los trabajos forman parte del plan de repavimentación y mejora de la infraestructura vial que se desarrolla en distintos sectores de Mar del Plata con el objetivo de optimizar la circulación y mejorar las condiciones de seguridad para conductores y peatones.

Ante esta situación, se solicita a quienes circulen por el sector respetar la señalización preventiva instalada, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, optar por recorridos alternativos para evitar demoras.

Ads