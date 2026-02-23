La jornada inaugural dejó resultados resonantes, con varios triunfos fuera de casa y la caída del último campeón.

La espera terminó y este sábado 21 de febrero comenzó el Torneo Apertura “Juan Montoya” de la Liga Marplatense de Fútbol, certamen que en este 2026 tiene en disputa la Copa “Marcelo Alejandroff”.

En el estadio “José Piantoni”, San Lorenzo, conducido por Diego Menino, dio el golpe al superar por 1 a 0 al campeón Quilmes en uno de los partidos destacados del día.

Cadetes también arrancó con el pie derecho y venció 3 a 0 a Deportivo Norte gracias a los tantos de Oyenhart (en contra), Pennisi e Irigoyen.

Racing se hizo fuerte en el “Titi” Merlo, con gol de Facundo Cajal, derrotó a Argentinos del Sud para sumar sus primeros tres puntos.

La goleada más amplia de la fecha se registró donde River aplastó 5 a 0 a El Siciliano. Dani Denot y Martín Capitanio, ambos por duplicado, más el tanto de Silva, sellaron la contundente victoria del equipo dirigido por Eugenio Ramajo.

El clásico del barrio Monolito quedó en manos de Nación, que superó 2 a 1 a Libertad con goles de Farías y Bazzano, mientras que Tello descontó para el “Tricolor”.

Kimberley, en tanto, se impuso por la mínima como visitante ante Chapadmalal. San José también festejó fuera de casa en la Villa Deportiva de Almagro Florida, donde venció 2 a 0 al local con conquistas de Bonzón y De Hoyos.

Otra actuación contundente fue la de Alvarado, que goleó 4 a 1 a Mitre en condición de visitante con tantos de Pinoni, Fernández, Verdún y Puche para el local desconto Vargas. En Once Unidos, Manfredi convirtió para el local en el duelo frente a El Cañón.

Por la Zona B, el Decano logró un sólido triunfo por 3 a 0 ante Independiente en la Villa Deportiva “Ricardo Charlier”.

San Isidro, jugando como local en el predio de Boca, protagonizó un atractivo 3 a 2 y se quedó con la victoria gracias a los goles de Juani Fernández, López y Franco. Para Al Ver Verás marcaron L. Catalán y Brizuela.

En el regreso de Unión a la competencia local, el festejo fue para Círculo Deportivo, que lo superó por 3 a 0 con anotaciones de Villalba, Aguilar y Banchio.

Por su parte, Banfield cayó 1 a 0 ante Boca por el tanto de De Nichilo, mientras que General Urquiza no pudo en su casa y perdió frente a Talleres, que se llevó el triunfo con gol de Paulsen.

Así, la primera fecha dejó en claro que el Apertura 2026 comenzó con intensidad, sorpresas y una marcada tendencia favorable a los equipos visitantes, que buscarán sostener el protagonismo en las próximas jornadas.

