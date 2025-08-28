Comenzó el operativo militar “Julio Argentino Roca” en la frontera norte
El operativo Roca se articula con el Plan Güemes, vigente desde 2024, que también apunta a fortalecer el control estatal en la frontera.
El Ministerio de Defensa puso en marcha oficialmente la “Operación Presidente Julio Argentino Roca” en la provincia de Salta, con el despliegue de personal y medios de las Fuerzas Armadas para reforzar la vigilancia en zonas críticas de la frontera afectadas por el narcotráfico y delitos transnacionales.
El plan entró en vigencia tras la publicación de la Resolución 727/2025 en el Boletín Oficial. La medida autoriza a las tropas a trasladarse y operar en pasos fronterizos del norte y noreste provincial hasta el 15 de diciembre.
El ministro de Defensa, Luis Petri, explicó que la operación se desarrollará en coordinación con las fuerzas policiales y de seguridad federales, con el fin de “generar un nexo de acción” que permita mejorar los controles y la seguridad en áreas rurales y alejadas de los centros urbanos.
El despliegue involucra más de 10.000 efectivos del Ejército Argentino y la Armada, con alrededor de 1.300 militares asignados de forma permanente. Además, se utilizarán drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicaciones y un avión Diamond para relevamientos aéreos.
“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancia está prevista en todos los códigos procesales. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas”, defendió Petri frente a las críticas recibidas.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó que “era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas” en localidades como Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.
