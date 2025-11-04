El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata (TOF) dio inicio hoy al debate oral y público contra Christian Gilberto Bustos, único imputado por una serie de graves delitos que involucran a tres víctimas: dos exparejas y una menor de edad.

Ads

El tribunal, integrado por los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli, comenzó la audiencia con el relato de la teoría del caso por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por el fiscal general subrogante Carlos Fioriti y el secretario Alejandro Boranwski Chanes.

El MPF imputa a Bustos por tres hechos distintos, destacando la vulnerabilidad y la coacción ejercida sobre las víctimas: Bustos debe responder por trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio de su entonces pareja.

Ads

Puede interesarte

El delito se cometió en la modalidad de acogimiento, es decir, abusando de la situación de vulnerabilidad de la mujer y mediante engaño (darle refugio o ayuda), la sometió a la prostitución, obteniendo rédito económico de su explotación.

Abuso Agravado y Reducción a la Servidumbre de una Menor: El acusado enfrenta cargos como autor penalmente responsable de abuso sexual agravado reiterado en perjuicio de la hija adolescente de la mujer explotada. Este delito se encuentra en concurso real (sumatoria de penas por ser delitos independientes con el de reducción a la servidumbre, ya que la menor fue forzada a cumplir tareas domésticas de manera coaccionada, aprovechando la convivencia.

Ads

Explotación Sexual de una Pareja Anterior: La tercera víctima es otra mujer, anterior pareja de Bustos, a quien también habría explotado sexualmente para su beneficio económico, valiéndose de violencia e intimidación. La fiscalía señaló que el vínculo se inició cuando la víctima era menor de edad.

Puede interesarte

Tras la exposición del MPF, la querella, representada por la Defensora Pública de la Víctima, Inés Jaureguiberry, reforzó la acusación, señalando que Bustos coordinaba los encuentros para la explotación y generó una relación de dependencia económica y afectiva en las víctimas mediante violencias y humillaciones.

El acusado, asistido por la defensa oficial, optó por su derecho constitucional a no declarar en esta primera instancia del juicio. La jornada concluyó con la declaración testimonial de dos de las víctimas: la mujer explotada en el primer caso y su hija adolescente.

Ads

Fuente: Fiscales.gob