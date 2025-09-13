Comenzó el escrutinio definitivo en Buenos Aires tras la victoria de Fuerza Patria
La Junta Electoral bonaerense inició el recuento oficial para verificar los resultados de las elecciones del 7 de septiembre, que dieron una ventaja de 13 puntos a Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza.
La presidenta de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, encabezó este sábado la apertura formal del escrutinio definitivo.
El proceso busca confirmar los resultados del conteo provisorio, donde Fuerza Patria obtuvo el 47,28% de los votos frente al 33,71% de La Libertad Avanza.
El escrutinio se realiza en el Pasaje Dardo Rocha, La Plata, con un sistema organizado en dos sectores contiguos y 50 mesas de trabajo cada uno, supervisadas por fiscales y apoderados de todas las fuerzas políticas.
La revisión es especialmente importante en los distritos donde la competencia fue más reñida, ya que podría modificar la asignación de concejales y consejeros escolares. Al final de cada jornada, la Junta Electoral publicará los resultados y recibirá pedidos de revisión de mesas, siempre con la documentación original que respalde la solicitud.
El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, incluyendo al ministro de Gobierno Carlos Bianco, al ministro de Seguridad Javier Alonso y al juez federal Alejo Ramos Padilla.
Fuente: Infobae
