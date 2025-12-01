Comenzaron los Seminarios de Teatro en el Teatro Tronador BNA a cargo de Daniel Miglioranza
El reconocido actor y director inició este lunes las clases de los seminarios gratuitos que se desarrollarán durante diciembre y enero, con propuestas abiertas para personas con y sin experiencia.
Este lunes dieron inicio en el Teatro Tronador BNA los Seminarios de Teatro dictados por el prestigioso actor, director y docente Daniel Miglioranza, bajo el eje “Expresión, Creatividad y Autoconocimiento a través del Arte del Teatro”.
Con una trayectoria de más de cincuenta años en teatro, cine y televisión, Miglioranza comenzó hoy el trabajo con los dos niveles propuestos —tanto para quienes tienen experiencia como para quienes se acercan por primera vez a la disciplina— en una jornada orientada a la exploración actoral, la expresión corporal, el trabajo vocal y la construcción de personaje.
Los seminarios, gratuitos y con cupo limitado, se desarrollarán durante los meses de diciembre y enero, con dos clases semanales por nivel, en la sala del Teatro Tronador BNA. La propuesta busca abrir un espacio formativo de calidad, accesible y enfocado en el desarrollo personal y artístico de los participantes.
