Este lunes dieron inicio en el Teatro Tronador BNA los Seminarios de Teatro dictados por el prestigioso actor, director y docente Daniel Miglioranza, bajo el eje “Expresión, Creatividad y Autoconocimiento a través del Arte del Teatro”.

Con una trayectoria de más de cincuenta años en teatro, cine y televisión, Miglioranza comenzó hoy el trabajo con los dos niveles propuestos —tanto para quienes tienen experiencia como para quienes se acercan por primera vez a la disciplina— en una jornada orientada a la exploración actoral, la expresión corporal, el trabajo vocal y la construcción de personaje.

Los seminarios, gratuitos y con cupo limitado, se desarrollarán durante los meses de diciembre y enero, con dos clases semanales por nivel, en la sala del Teatro Tronador BNA. La propuesta busca abrir un espacio formativo de calidad, accesible y enfocado en el desarrollo personal y artístico de los participantes.

