Un total de 8600 atletas menores de 17 años de todo el país participarán de las finales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en 36 disciplinas, hasta el sábado 4 de octubre.

Luego de las reuniones con los 80 integrantes del operativo médico, los 60 referentes técnicos deportivos y el equipo de más de 400 personas que trabajarán en la realización de los Juegos quedó todo listo en "La Feliz" para esperar a las delegaciones que llegarán desde los distintos puntos del país.

Habrá 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas que se disputarán en 4 grandes sedes, el CEF Nº1, el EMDER, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, y en otras 26 instituciones que acompañan la competencia juvenil más federal del país.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita contarán con un amplio operativo médico que dispondrá de un hospital móvil, médicos y profesionales de la salud permanentes, ambulancias y UTIMs, equipos de rayos y sistema de derivación para casos complejos.

Los Juegos, que son organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación a través de su Subsecretaría de Deportes, este año tendrán cuatro disciplinas promocionales: el breaking donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los e-sports, la elección de la mejor mascota y la competencia de penales y de triples, son algunos de los nuevos atractivos.

Además, el atletismo, tenis de mesa y natación serán clasificatorios para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que se disputarán en diciembre en Asunción, Paraguay, y en esta edición se incorporará un sistema que premiará con becas deportivas y educativas a los mejores participantes.

Este lunes se realizará el proceso de acreditaciones y desde el martes comenzará la competencia juvenil más federal de Argentina.

