Comenzaron los trabajos de ensanche sobre la avenida Jorge Newbery, en el tramo comprendido entre Bahía Tethis y el acceso al supermercado Coto. Las tareas son ejecutadas por una empresa constructora junto a desarrolladores inmobiliarios y con la supervisión técnica de Vialidad Municipal.

Desde el área explicaron que la intervención contempla 800 metros lineales por carril, lo que equivale a más de 1.600 metros de nueva infraestructura vial. Esta es la primera de tres etapas previstas para extender las mejoras hasta el cruce con el arroyo Corrientes.

Los trabajos iniciales incluyen movimiento y nivelación de suelo, seguidos por compactación y colocación de hormigón en dos capas, que conformarán la calzada definitiva.

La obra, desarrollada a partir de un esfuerzo conjunto entre el sector público y fondos privados de los residentes de urbanizaciones cercanas, tiene un plazo de ejecución estimado de seis meses. Durante ese período se realizarán reducciones de carril y cortes parciales conforme avance el proyecto.

Desde Vialidad solicitaron a los vecinos y automovilistas que programen sus traslados con anticipación para evitar demoras, y recordaron que es posible consultar en tiempo real el estado de las obras a través de Waze Argentina.

