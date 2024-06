Tras el escándalo de la repartición de alimentos en Capital Humano a nivel nacional y luego de que Gendarmería encontrara 2,7 toneladas de productos en uno de los depósitos ubicado en Tafí Viejo, comenzó la repartición.

Sin embargo, organizaciones sociales se manifestaron este jueves en las puertas del Municipio para reclamar que los alimentos no llegaron a la Mar del Plata y que preocupa el estado de los comedores donde asisten a miles de familias.

En ese sentido, exigieron la renuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y la entrega al intendente Guillermo Montenegro y a Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social.

Con respecto al desarrollo de la actividad frente al palacio municipal, el referente de Libres del Sur, Gonzalo Vigil, indicó: "Esta nueva jornada de lucha donde exigimos la renuncia de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano de Nación porque entendemos que tuvo distintas irregularidades. Principalmente por la retención de cinco millones de kilos de alimentos, que son para los comedores y merenderos comunitarios que hoy lo necesitan de manera urgente, por la escalada que tuvo la pobreza en los últimos meses, a nivel nacional".

"Al momento, no tuvimos ningún impacto con respecto a la repartición de alimentos en la ciudad, porque no tenemos información sobre ello, así que entendemos que hay una responsabilidad del intendente Guillermo Montenegro en cuanto a arbitrar los medios necesarios para satisfacer no las necesidades sino las urgencias que tiene la población de la ciudad", sumó.

"Hay una realidad concreta en cuanto a que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tenía otro tipo de convenios que permitían comprar alimentos frescos. La posibilidad de compra de carnes, verduras, frutas, que era lo que le brindaba una alimentación nutrida a miles de marplatenses y batanenses", mencionó.

Asimismo, explicó qué impacto tuvo el no reparto de los alimentos en Mar del Plata: "Cientos de comedores y miles de familias no pudieron acceder a un plato de comida porque es muy difícil que se puedan sostener los comedores hoy, en estas condiciones", dijo.

Por su parte, Graciela Ramundo, secretaria general de la CTA Mar del Plata indicó: "Nosotros apoyamos desde la CTA y del frente barrial, porque es inhumano, muy cruel ver a una Ministra de Capital Humano que pueda llegar a guardar esta cantidad de alimentos, con el hambre que hay en todo el país y entregarlos casi cuando se está por vencer. Por eso exigimos la renuncia de Pettovello y también le pedimos al gobierno municipal, tanto a Vilma Baragiola como al intendente Montenegro, que arbitren los medios porque acá hay muchísimos comedores que no pueden entregar alimentos para las personas que golpean la puerta en busca de comida".

Y concluyó: "Bajen de las oficinas, vayan a los barrios, vean que no son comedores fantasmas. Faltan garrafas, comida. Estamos en una ciudad que tiene el segundo cordón frutihortícola más importante de la Provincia, que tiene mar y pesca, no puede ser que nuestros chicos no estén comiendo, teniendo estas características. Montenegro tiene que moverse de la silla y conseguir la mercadería para entregarla".