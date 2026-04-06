En diálogo con El Marplatense, Patricio Delfino, referente de la Cámara de Combustibles local, confirmó que los precios no registran nuevas subas desde el 28 de marzo.

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Según detalló, en ese período la nafta súper y el gasoil común acumularon incrementos cercanos al 20%, mientras que los combustibles premium tuvieron subas del orden del 15,5%.

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El representante del sector explicó que, por el momento, se mantiene una “tregua” en los surtidores, sin nuevas modificaciones en los valores al público. No obstante, indicó que en el canal mayorista sí se observaron algunos movimientos posteriores.

En ese sentido, sostuvo que el escenario actual se mantiene estable en el corto plazo, aunque el sector continúa atento a posibles cambios económicos que puedan impactar nuevamente en los precios.

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