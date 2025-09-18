Según los registros, las variaciones se dieron entre los $2 y $6, con subas y bajas que no alteraron de manera significativa el valor en surtidor.

En detalle, entre el 1 y el 18 de septiembre: Diesel D.500 pasó de $1.474 a $1.488, con una suba de $14. Nafta Súper XXI osciló entre $1.502 y $1.520, con leves bajas y posteriores recuperaciones. Infinia se mantuvo prácticamente estable, con diferencias mínimas de $2 a $6. Infinia Diesel subió de $1.651 a $1.665, acumulando $14 en dos semanas.

En diálogo con El Marplatense, el titular de la Cámara de Expendedores local Patricio Delfino señaló: “YPF prácticamente no tocó nada. Subió, bajó dos pesitos, cinco pesos, pero no cambió prácticamente nada. Si mirás lo que valía el primero de septiembre y lo comparás con hoy, los precios están ahí”.

Además, indicó que el comportamiento de otras petroleras fue diferente: “Shell pasó de $1.591 a $1.618, mientras que Puma informó una suba del 2% la semana pasada. Es decir, hubo aumentos, pero tampoco demasiado importantes. En YPF fue un subibaja irrelevante y el resto de las marcas subieron un poco”.

Con este panorama, los combustibles en Mar del Plata mantienen relativa estabilidad en la primera mitad del mes, aunque las variaciones de las marcas privadas marcan una leve tendencia alcista.

