El conflicto bélico en Medio Oriente, con eje en Irán, comenzó a reflejarse en los precios de la energía a nivel internacional y Argentina no quedó al margen. En diálogo con El Marplatense, Patricio Delfino, representante de la Cámara de Combustibles, explicó que si bien este miércoles el barril de petróleo mostró una leve baja y cotiza entre 77 y 78 dólares, el escenario continúa siendo volátil y con riesgo de nuevas fluctuaciones.

Según detalló, ya se comunicaron subas del orden del 5% en el gasoil común y del 7% en el gasoil de mayor calidad en los mercados mayoristas, que abastecen al agro, la industria y el transporte. A esto se sumó el ajuste mensual del 1% en los impuestos internos aplicado desde el 1° de marzo. “En pocos días hubo combustibles que pasaron a costar entre un 5% y un 8% más caros, lo cual es un salto importante”, indicó.

No obstante, en las estaciones de servicio el impacto fue menor. Delfino precisó que durante febrero ya se habían aplicado ajustes y que, sumando las actualizaciones impositivas y las recientes correcciones, las subas en surtidores rondan entre el 2% y el 3%, dependiendo del producto. Además, remarcó que Argentina cuenta con producción propia de crudo gracias al desarrollo de Vaca Muerta, lo que permite amortiguar en parte los vaivenes internacionales.

Sin embargo, aclaró que el gasoil grado 3 o eurodiesel —de mayor calidad— continúa importándose, por lo que es el segmento más sensible a las variaciones externas. También señaló que la brecha de precios entre el canal mayorista y el minorista se redujo tras los últimos incrementos. “Habrá que seguir atentos a la evolución del conflicto y a cómo se acomodan los precios en los próximos días”, concluyó.

