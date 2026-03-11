Desde la Cámara de Expendedores señalaron a El Marplatense que los valores se ajustan de forma permanente y que la volatilidad internacional del precio del crudo impide que el mercado alcance una estabilidad.

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El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Mar del Plata, Patricio Delfino, advirtió que los precios de los combustibles continúan con aumentos constantes en la ciudad y en el resto del país, con ajustes que en algunos casos se aplican prácticamente a diario.

“La situación de precios en Mar del Plata, como en todo el país, es que hay precios con permanentes ajustes hacia el alza. YPF ajusta todos los días los precios”, explicó Delfino en diálogo con El Marplatense, al describir el escenario actual del mercado.

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Según detalló, los incrementos más notorios en las últimas semanas se registraron en el gasoil común. “Las subas más importantes se han dado en el caso del gasoil común, que desde febrero ha aumentado casi un 5%”, señaló.

El referente del sector indicó además que las variaciones no son iguales en todas las marcas y que existen diferencias entre las distintas petroleras. “Las naftas están en el orden del 5% desde finales de febrero hasta estos días de marzo. Y el gasoil común, según la marca, ha aumentado un 5, un 7 o un 4%. Es bastante variable y hay también una gran brecha de precios entre las distintas marcas”, afirmó.

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En cuanto a los valores actuales en la ciudad, Delfino explicó que hoy se pueden ver diferencias incluso entre combustibles equivalentes. “Hoy, 11 de marzo, YPF presenta un gasoil en 1883 pesos y una nafta súper en 1.820 pesos. Hay marcas que ese mismo combustible, la nafta súper, lo tienen en 1.829 y el gasoil común en 1.938, donde ya se ve una brecha de precios mayor”, ejemplificó.

Finalmente, sostuvo que el escenario de aumentos responde en gran medida a factores externos. “Lamentablemente no estamos cerca de una estabilidad. Todo el mercado interno responde a la volatilidad que hay a nivel internacional con los precios del crudo debido a la guerra”, concluyó.