En el marco del 60° Coloquio IDEA que se realiza hasta este viernes en Mar del Plata, junto a grandes figuras y dirigentes de los sectores más relevantes del ámbito nacional e internacional, público y privado, el economista y jefe de IDEA, Santiago Bulat brindó una presentación sobre la temática “Generar empleo para el desarrollo de la Argentina”.

La nueva edición se centra en un contexto de más de 10 meses con un nuevo modo de gobierno en el país, en donde luego de atravesar una fuerte crisis económica, la inflación se encuentra a la baja y se llevan adelante varias medidas para desregular algunos sectores nacionales.

“Nos planteamos tres ejes fundamentales de trabajo que creemos que van a destrabar esta situación. El primero tiene que ver con la modificación o actualización del marco laboral legal. El segundo sobre el costo laboral no salarial. No hablando del salario de los argentinos sino sobre el costo que tienen las compañías. El tercero tiene que ver con con como acelerar la empleabilidad”, indicaron los referentes previos a la exposición del economista.

En ese sentido, Bulat hizo hincapié en el índice de productividad que tiene la economía argentina, respecto de todo lo que sucede en el resto del mundo. Esto mide que la economía estancada hace mucho tiempo, produciendo la misma cantidad de bienes y servicios desde el 2011 hasta la fecha, pone cada vez más gente en la demanda de empleo que agota en trabajo de baja productividad o en la informalidad. Eso nos lleva a que la productividad de nuestra economía caiga en el orden del 13% en los últimos 13 años mientras que en el resto del mundo viene ejerciendo.

"Por otro lado, en cuanto al nivel de la cantidad de empleos asalariados en el sector privado formal respecto de la población en edad de trabajo. Eso nos muestra que hoy esto viene cayendo permanentemente y solo 1 de cada 5 personas en edad de trabajo, tiene un empleo privado formal, con vacaciones, aguinaldo, salud, contribuciones a la seguridad social. Lo que empezó a crecer en contrapartida de esto, fue el empleo público en los tres niveles de gobierno siendo cerca del 33% y el empleo independiente, concentrado principalmente en el monotributo, que muchas veces incluso desde el estado se utiliza como una metodología de contrapersión alternativa", dijo.

"Lo que vemos es que estamos perdiendo esta masa que ingresa al mercado laboral, no logra entrar en un mercado formal con todos los derechos que existen para el trabajador. Desde hace mucho tiempo se viene conversando esto, hace varios años que se hacen propuestas para mejorar y creemos que aún, pese a los cambios que han habido, quedan desafíos pendientes", indicó.

Y agregó: "El primero es la carga sobre el empleo formal, algo que no habla de los salarios en particular sino del sobre costo de contratar formal. Este es un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo y lo que hicimos fue una actualización y le agregamos un ítem más a esto que tiene que ver con el ausentismo en el resto de la región. Cuando el ideal en el resto de los países de la zona hay ausentismo por enfermedad común, son las instituciones de seguridad social las que se hacen cargo luego de los cuatro a siete días pero en Argentina ese costo recae sobre las empresas. Pero si nos fijamos en el costo de contratación en general, termina siendo muy alto y esto de salir de alguna manera la contratación, sobre todo por el miedo a no contratar".

"El segundo punto tiene que ver con capitalización de intereses en oficios laborales, algo que se trabajó con la Universidad de Buenos Aires, también actualizado a hoy con dos principales problemas. El primero tiene que ver con que no se sabe cuál es el criterio final que se va a terminar aplicando y el otro trata de los códigos que son excesivos ya que las multas terminan siendo un 45% y hasta un 60% más alto de lo que correspondería en lo que es el real capital del trabajador. Hay un exceso y una disfuncionalidad muy grande", mencionó el Jefe de IDEA.

"El último punto, trata del talento. De alguna manera, se nota el bajo nivel de graduación en la educación superior en jóvenes de 25 a 34 años y se ve que Argentina tiene una alta entrada de ingresantes a la universidad o al terciario pero no así de graduación. Cuando lo comparamos con otros países de la región, esto es algo que en el país venía mucho mejor y que se empezó a estancar. Esto repercute en que la escasez de talento, visto por un labor de Manpower en donde en el año 2013 se denotó la incapacidad de las compañías de conseguir talento en un 30%. Hoy estamos hablando de un 76% quedando así casi en los picos máximos de empresas yendo a buscar talentos que no lo pueden conseguir", adhirió.

"El desafío de productividad es muy fuerte y probablemente de los más relevantes. Nos quedan muchas cosas por hacer en temas laborales, todavía resta mucho trabajo por seguir haciendo y mejorando para volver a meter a toda esta población que quedó fuera de ese tema. Ya llevamos demasiado tiempo haciendo que los trabajadores queden exentos del sistema formal, en un contexto de baja productividad o en la informalidad, siendo que el país tiene un montón de posibilidades y ojalá, por los cambios que se vienen dando, el año que viene estemos hablando de otra historia", concluyó Bulat.