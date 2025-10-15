En el marco de una nueva edición del Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, el CEO de YPF, Horacio Marín, expuso sobre los avances que viene realizando el país en materia energética. En ese sentido, destacó los proyectos estratégicos centrados en Vaca Muerta y en Gas Natural Licuado.

“Es tanta la inversión que tiene YPF para hacer de ahora hasta 2050, que no tiene sentido que estés haciendo convencionales. Dejá que generen valor otros, no hay que acaparar todo”, resaltó el funcionario a la vez que auguró que con estos acuerdos que vienen realizando el país, Argentina se consolidará como exportador de energía a la vez que podrá abaratar los costos.

En ese sentido, Marín recordó que los proyectos en LNG y petróleo permiten proyectar exportaciones por 300.000 millones de dólares entre 2031 y 2050. Y si se le suman las inversiones en pozos de Vaca Muerta, se están hablando de 222.000 millones más.

“Es como decimos, venimos a trabajar con la industria y no contra la industria. Entonces abrimos el camino para que otros generen valor y seguro que lo van a operar mucho mejor que YPF”, agregó el CEO de YPF.

No obstante, aclaró: “Eso no significa que YPF es un mal operador y que la gente de YPF no es profesional. Significa que el foco estaba equivocado”.

