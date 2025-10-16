Bajo el título “Juega Argentina”, hoy se llevó a cabo la segunda jornada del 61° Coloquio de IDEA, el espacio de encuentro y

diálogo entre los principales líderes del sector privado y público de la Argentina. Más de 1.000 empresarios, funcionarios y especialistas internacionales participaron del evento, que se desarrolla hasta el viernes en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, donde se analizó cómo impulsar la innovación en el sector empresario y la necesidad de una reforma impositiva orientada a la simplificación.

Durante la jornada, el ministro de Economía Luis Caputo compartió con los participantes su visión sobre el rumbo de la gestión económica. “Nosotros creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, la reforma tributaria y que empiece a haber mucho más financiamiento de largo plazo a tasas mucho más razonables”, aseguró a los empresarios.

En línea con varias propuestas realizadas en los últimos años por IDEA, Caputo anticipó que el Gobierno impulsará un régimen laboral más ágil y dinámico; una reforma tributaria que implique la simplificación del régimen tributario así como incentivos para desarrollar el ahorro interno.

Luego, participaron de un panel los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, e Ignacio Torres, de Chubut, quienes conversaron sobre reforma tributaria, educación y empleo y nuevos acuerdos políticos.

Las tendencias en innovación fueron presentadas por Daniel Rabinovich, COO en Mercado Libre; Guido Solari, partner en Integration Consulting; Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina; y Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur.

Además, cuatro empresarios relataron en primera persona sus experiencias en compañías innovadoras: Marcela Fernie, managing director de Banco Galicia; Francisco Simón Errecart, CEO y fundador de Humming Airways; Santiago Sosa, CEO de Tiendanube; Roger Zaldivar, director científico de Instituto Zaldivar.

El segundo eje temático del día fue el desafío impositivo, con el análisis de Matías Surt, socio-director de Invecq, y Matías Olivero Vila, presidente de Lógica. Y la visión empresaria a cargo de Nicolás Braun, gerente general de Supermercados La Anónima; Andrés Cavallari, CEO de Raizen Argentina; Gustavo Lopetegui, fundador y director de Pampa Cheese; Claudio Rodríguez, socio director de Sinteplast; y Martín Ticinese, presidente en Cervecería y Maltería Quilmes.

En el cierre de la jornada, Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur, y Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia, presentaron la visión de IDEA. “Hoy escuchamos un mensaje clave. En el contexto actual, la innovación no es una opción, sino una necesidad. Y también compartimos la visión empresaria sobre la competencia desleal, en un país donde las empresas informales que pueden ofrecer precios más bajos porque evaden impuestos y cargas sociales, lo que termina perjudicando a quienes producen y comercian cumpliendo con todas sus obligaciones”, sostuvo Kon.

“En cuanto a lo impositivo, desde IDEA creemos que el camino es claro, hay que ir hacia la eliminación de los impuestos distorsivos y la simplificación del sistema, con la eliminación de impuestos de baja recaudación. Como país debemos reducir el gasto provincial y municipal, condición para sostener una menor presión impositiva”, concluyó Renaudo.