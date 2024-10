Después del primer día del Coloquio de IDEA que se desarrollará hasta el viernes en el Hotel Sheraton, el director ejecutivo de Gerdau Argentina y Uruguay, Guillermo Maglieri, aseguró que fue un “fue un año malo y con una caída fuerte" para el sector del acero, aunque presagió que “el 2025 va a ser mejor que el 2024”.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) dio inicio su 60° Coloquio, el tradicional encuentro empresario que reúne a la dirigencia argentina en Mar del Plata, para debatir propuestas concretas para el desarrollo del país. El lema de este año es "Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener".

“Tengo altas expectativas por el Coloquio de IDEA porque es un evento que congrega a gran parte del empresariado argentino y se ha trabajado mucho para definir las celulas de trabajo y, como siempre IDEA, y más en estos 60 años, hemos trabajado en propuestas concretas”, explicó Maglieri en comunicación con este medio.

“Por supuesto que la pobreza preocupa y la conflictividad no es sana, pero en primer lugar es importante entender que estamos en un proceso de transición. Y dentro de eso, hay cosas que están siendo difíciles”, señaló y por eso, remarcó que para el sector del acero “fue un año malo, con una caída fuerte, principalmente por la caída en la construcción y la industria”, aunque destacó que “es un proceso que se debe transitar apuntando a una normalización”.

A su vez, sostuvo que “en ese transitar” ven indicadores que “preocupan”, pero que al notar la baja de la inflación y el recupero de la economía, a pesar de las “diferencias entre sectores”, reconoció que es “optimista” de que el país “es capáz de salir adelante”.

Por otro lado, en cuanto a la conflictividad social de estos tiempos, el empresario expresó que “cuando se hacen reformas profundas se tocan intereses” y que si bien “cuestiones asociadas a la pobreza preocupan, los conflictos no ayudan a la solución de los problemas”, sino que se debe “fomentar el diálogo, entender la visión del otro y generar consensos”.

“No he hablado con el presidente, por supuesto me gustaría, pero sí con personas de su Gabinete. Y creo que tienen una agenda y están enfocados en cuestiones básicas, que otros países no tienen y son problemas que nosotros sí, como la inflación, el déficit o la falta de créditos. Por lo menos hay una agenda urgente de cuestiones macroeconómicas que se están atendiendo”, subrayó el integrante del comité organizador.

Y acerca de las expectativas para el 2025, dijo que en el sector “hay drivers de crecimiento”, si uno piensa en “las inversiones que se hacen en oil & gas y en infraestructura en la minería”, a la vez que auguró “un mejor año para el campo”. En ese punto, prevé que ello va a “dinamizar” el sector, “acompañado de cuestiones de infraestructura que se deben hacer y esperar a la manera en que se resuelvan obras de interés público”.

“Hay señales que indican que podría ser un año mejor, pero hasta ahora vemos que la recuperación es lenta en nuestro sector. Pero entendemos que 2025 va a ser mejor año que el 2024. Uno trata de buscar competitividad, pero lo que reclamamos son reglas claras. Y cuando uno piensa en una Argentina competitiva, piensa en un país en que se discutan cuestiones de costo argentino, relacionadas a los impuestos o sobrecostos que la región no tiene. A nivel de precios, se van acomodando y se eliminan impuestos distorsivos”, sentenció.