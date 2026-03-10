Gustavo Petro convocó a una marcha para defender la soberanía de Colombia. Foto: Agencia NA (Xinhua)

El partido de gobierno, el Pacto Histórico, vinculado al presidente Gustavo Petro, obtuvo cerca de una cuarta parte de los escaños en el Senado y se consolidó como el bloque más grande de la cámara alta. Sin embargo, el resultado no le alcanza para controlar el Congreso, lo que obligará al oficialismo a negociar alianzas con otros sectores políticos para avanzar con su agenda legislativa.

Según los resultados preliminares, el Pacto Histórico consiguió alrededor de 25 de los 102 escaños del Senado, seguido por el partido opositor Centro Democrático, con cerca de 17 bancas. Otras fuerzas relevantes serán el Partido Liberal, con alrededor de 13 escaños, y partidos como Conservador, Alianza Verde, La U y Cambio Radical, que también obtuvieron representación significativa.

En la Cámara de Representantes, en cambio, el Centro Democrático se posicionó como la primera fuerza, seguido por el Partido Liberal y el propio Pacto Histórico, lo que refuerza la idea de un Congreso dividido entre múltiples bloques políticos.

Este escenario de fragmentación podría dificultar la aprobación de las reformas impulsadas por el gobierno, entre ellas iniciativas en materia laboral, económica y cambios institucionales que forman parte de la agenda política del oficialismo.

Las elecciones legislativas también estuvieron marcadas por consultas internas de distintos sectores políticos para definir candidatos presidenciales de cara a los comicios de mayo.

En ese contexto, el senador Iván Cepeda, aliado del gobierno, aparece como una de las figuras de la izquierda que buscará suceder a Petro, quien no puede aspirar a un segundo mandato consecutivo según la Constitución colombiana.

Del lado de la oposición, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, emerge como una de las principales candidatas tras imponerse en la consulta de la derecha, lo que anticipa una contienda electoral marcada por la polarización política.

Los comicios también dejaron sorpresas. Varias figuras políticas conocidas quedaron fuera del Congreso, reflejando un cambio en las preferencias del electorado colombiano y una renovación parcial de la dirigencia política.

Con un Congreso fragmentado y el calendario electoral en marcha, el resultado de las legislativas se convierte en un indicador clave del clima político en Colombia y del margen de gobernabilidad que tendrá el próximo presidente.