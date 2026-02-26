La Municipalidad de Mar Chiquita advirtió sobre el peligro permanente de derrumbe en los acantilados de Camet Norte y dispuso la colocación de un cerco perimetral en la zona, tras detectar una inestabilidad constante del terreno.

Desde el área de Defensa Civil solicitaron a vecinos y visitantes evitar caminar por el borde de los acantilados o permanecer debajo de los taludes, ya que “los desprendimientos son repentinos” y representan un riesgo para la integridad física.

Las autoridades recordaron que la obra del Sistema de Espigones de Transición y Relleno Artificial de Arena se encuentra actualmente paralizada por disposición del Juzgado Civil y Comercial N°7 de Mar del Plata, a cargo de la jueza Daniela Valeria Basso.

El objetivo principal de ese proyecto es atenuar el impacto negativo de la erosión costera generada por el sistema de espigones existentes en Santa Clara del Mar, evitando nuevos efectos hacia el norte mediante la construcción de espigones de transición y un relleno artificial de arena.

Desde el Municipio reiteraron la “importancia de respetar las zonas delimitadas y atender las recomendaciones de seguridad”, con el fin de “prevenir accidentes mientras persistan las condiciones de inestabilidad en el sector costero”.

