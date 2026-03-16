El arquero argentino Sergio Romero decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional a los 39 años. El misionero, recordado por su histórica actuación en la Copa del Mundo de Brasil 2014, anunció que comenzará una nueva etapa en el fútbol como entrenador principal.

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Romero es el arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina de fútbol, con 96 partidos disputados desde su debut en 2009 bajo la conducción de Diego Armando Maradona. A lo largo de su ciclo en el combinado nacional participó en dos Copas del Mundo: Copa Mundial de la FIFA 2010 y Copa Mundial de la FIFA 2014.

Su momento más recordado llegó en la semifinal del Mundial de Brasil, cuando Argentina enfrentó a la Selección de Países Bajos. Tras el empate sin goles, Romero fue el gran héroe de la definición por penales: atajó dos y le dio a la Albiceleste el pase a su primera final mundialista después de 24 años.

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Además de su carrera en la Selección, el arquero tuvo un extenso recorrido a nivel clubes. Surgido de Racing Club, luego jugó en el fútbol europeo con pasos por AZ Alkmaar, UC Sampdoria, AS Monaco y Manchester United. Más tarde regresó al país para defender los arcos de Boca Juniors y Argentinos Juniors.

En el Xeneize fue una pieza clave durante la Copa Libertadores 2023, donde el equipo dirigido por Jorge Almirón alcanzó la final de la competencia, con Romero como gran protagonista en las tandas.

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Su último paso como profesional fue en Argentinos Juniors, donde disputó cuatro partidos antes de quedar libre tras la derrota en la final de la Copa Argentina 2025, que terminó siendo su último encuentro oficial.

En su carrera, Romero conquistó importantes logros: fue campeón del Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 con la Selección Argentina, además de alcanzar el subcampeonato del mundo en Brasil 2014. A nivel clubes sumó siete títulos: dos con AZ Alkmaar, cuatro con Manchester United y uno con Boca Juniors.

Pensando en el futuro, Romero obtuvo el título de director técnico en 2023, mientras aún jugaba en Boca. Desde entonces comenzó a preparar su nueva etapa con un cuerpo técnico definido y una idea clara: quiere ser entrenador principal y no entrenador de arqueros.

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En los últimos meses recibió distintas propuestas, pero decidió no aceptarlas porque no quería mudarse de Buenos Aires por motivos familiares. Incluso estaba dispuesto a regresar a Racing como suplente de Facundo Cambeses, aunque finalmente ese llamado nunca llegó.

Con una carrera marcada por actuaciones decisivas y una extensa trayectoria internacional, “Chiquito” Romero cierra su etapa bajo los tres palos y se prepara para comenzar un nuevo desafío desde el banco de suplentes.



