La AIEPA realizará este jueves 28 de mayo una reunión zonal en Mar del Plata destinada a directivos, propietarios y representantes legales de colegios privados de la ciudad y la región.

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El encuentro se desarrollará de 9 a 12.30 en el Instituto Superior CADS, ubicado en Belgrano 3856, y tendrá como eje principal el análisis de cambios normativos y desafíos que atraviesa actualmente el sistema educativo de gestión privada.

Durante la jornada se abordarán temas como el mínimo de alumnos, reformas impulsadas por AIEPA ante la nueva realidad demográfica, el libro de sueldo digital, el régimen académico del nivel secundario y la validez de títulos en el nivel superior.

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Además, se brindarán herramientas y protocolos de actuación frente a situaciones sensibles dentro del ámbito escolar, como amenazas o presencia de armas. Desde la entidad destacaron la importancia de estos espacios de capacitación y actualización para fortalecer la gestión institucional.

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