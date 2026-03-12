El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), Martín Zurita, advirtió que el nuevo aumento salarial para docentes en la provincia de Buenos Aires podría generar un mayor desequilibrio financiero en las escuelas privadas si no se habilita una actualización equivalente en las cuotas.

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En diálogo con El Marplatense, el referente del sector explicó que las instituciones ya vienen atravesando dificultades por incrementos previos que todavía no pudieron trasladarse a los aranceles. “En enero recibimos la noticia de la paritaria que el Gobierno bonaerense había acordado con los docentes retroactivo a diciembre y ese 8,3% correspondiente a diciembre, enero y febrero no lo pudimos cobrar”, señaló.

En ese contexto, Zurita aclaró que desde el sector no cuestionan las mejoras salariales para los trabajadores de la educación, pero sí reclaman que se contemple la situación económica de las instituciones. “Nosotros no estamos en contra de que los docentes tengan aumentos, al contrario, pero reclamamos que se nos deje aumentar en la misma proporción los aranceles. Es la única manera de que las escuelas puedan sostener sus proyectos educativos y pagar los sueldos a fin de mes”, afirmó.

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Sobre la nueva propuesta salarial, que prevé un incremento del 9% en tres tramos, indicó que todavía no existe una comunicación oficial con los detalles técnicos. “Sabemos lo que aparece en los medios, pero aún no hay una aceptación oficial ni un instructivo salarial que nos permita hacer los cálculos concretos”, explicó.

El dirigente señaló que ese instructivo es clave para determinar cómo impactará el aumento en cada nivel educativo y en cada cargo docente. “No es lo mismo un preceptor, un profesor o un director. Cuando llegue el detalle podremos ver cómo afecta a la masa salarial y recién ahí analizar qué porcentaje de aumento en las cuotas será necesario”, sostuvo.

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Además, Zurita advirtió que muchas instituciones atraviesan una situación económica delicada. “Hay escuelas que no cerraron pero están con deudas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales. El sector está atravesando un momento de bastante incertidumbre”, afirmó.

Finalmente, alertó que si no se corrigen los desequilibrios financieros podrían continuar los cierres de colegios privados registrados en los últimos años. “Es un proceso que venimos viendo desde la pospandemia y que se agrava con el atraso en los aranceles, la caída de la matrícula y el aumento de costos”, concluyó.